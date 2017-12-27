Forbes составил рейтинг самых продаваемых в России книг

Москва, 27 декабря. Российский журнал Forbes составил список главных российских бестселлеров в 2017 году.

Самой продаваемой книгой уходящего года стал роман «Селфи с судьбой» Татьяны Устиновой. Всего было куплено более 80 тысяч экземпляров книги. На второе место попал «Бабий ветер» Дины Рубиной. В тройке бестселлеров также ворвался дамский роман англичанки Джоджо Мойес «Где живет счастье».

В топ-10 российских книголюбов вошли такие произведения, как «В тихом омуте» Полы Хокинс, «Текст» Дмитрия Глуховского, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары, «Цена вопроса» Александры Марининой, iPhuck 10 Виктора Пелевина.

Кроме того, антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» неожиданно попала в список самых продаваемых книг в России. Оказалось, что за прошедший год россияне скупили 46 тысяч экземпляров популярного романа, передает «Свободная пресса».