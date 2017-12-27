Порошенко позвонил освобожденным из плена в Донбассе украинцам

Киев, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко позвонил людям, которые были освобождены в ходе обмена пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в среду рассказал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15 гражданскими и военными вернулся из плена», — отметил Цеголко.

По словам официального представителя украинского лидера, Порошенко якобы контролировал каждый шаг сегодняшней акции.

Напомним, ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе рассказали о том, что украинская сторона попыталась сорвать договоренности по обмену пленными.