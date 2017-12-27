Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подросток погиб при пожаре в дачном доме в Архангельской области
Украина
Порошенко позвонил освобожденным из плена в Донбассе украинцам
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко позвонил освобожденным из плена в Донбассе украинцам

    16:49  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  27 Декабря 2017
    739

    Порошенко позвонил освобожденным из плена в Донбассе украинцам

    Киев, 27 декабря. Президент Украины Петр Порошенко позвонил людям, которые были освобождены в ходе обмена пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом в среду рассказал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    «Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15 гражданскими и военными вернулся из плена», — отметил Цеголко.

    По словам официального представителя украинского лидера, Порошенко якобы контролировал каждый шаг сегодняшней акции.

    Напомним, ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе рассказали о том, что украинская сторона попыталась сорвать договоренности по обмену пленными.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #порошенко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        511
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2480
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        331
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        699