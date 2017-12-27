Дамаск: сирийский спецназ прибыл в провинцию для зачистки лагеря Ярмук

Дамаск, 27 декабря. Командование сирийской армии перебросило в южную часть провинции Дамаск несколько сотен бойцов армейского спецназа.

По данным иранского информационного агентства FARSnews на юг Дамаска прибыло несколько подразделений сирийского спецназа, который должен начать зачистку региона от боевиков террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (организации запрещены в России), а также других группировок исламистов.

Отмечается, что большая часть джихадистов захватила часть лагеря палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска, основная фаза операции пройдет именно в этом районе.

Ранее сообщалось, что правительственные войска продолжают блокаду позиций «Джебхат ан-Нусры» на юго-западе провинции Дамаск в районе Бейт-Джинн, который прилегает к оккупированным Израилем Голанским высотам.

1 Организация запрещена на территории РФ.