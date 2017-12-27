Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подросток погиб при пожаре в дачном доме в Архангельской области
Украина
Власти Киева объяснили увольнение 25-летней замглавы МВД Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Киева объяснили увольнение 25-летней замглавы МВД Украины

    16:47  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:47  27 Декабря 2017
    1332

    Власти Киева объяснили увольнение 25-летней замглавы МВД Украины

    Киев, 27 декабря. Заместитель министра внутренних дел Украины 25-летняя Анастасия Деева освобождена от должности, о чем сообщил по итогам заседания правительства украинский вице-премьер Павел Розенко.

    По его словам, девушка написала заявление по собственному желанию, которое было одобрено правительством.

    Глава МВД Арсен Аваков тоже прокомментировал уход своего зама. Он похвалил ее, а также отметил, что Деева «с блеском» воплотила в жизнь все запланированные проекты. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

    Отметим, что Деева была назначена заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции 26 октября 2016 года, в возрасте 24 лет. При этом ее назначение было осуществлено с нарушениями украинского законодательства — кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, не был проведен соответствующий конкурс на замещение должности.

    В Интернете Деева получила особую популярность за счет достаточно откровенных фотографий, которые она выкладывает в социальных сетях.

    Власти Киева объяснили увольнение 25-летней замглавы МВД Украины

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #деева
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        511
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2480
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        331
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        699