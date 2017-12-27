Власти Киева объяснили увольнение 25-летней замглавы МВД Украины

Киев, 27 декабря. Заместитель министра внутренних дел Украины 25-летняя Анастасия Деева освобождена от должности, о чем сообщил по итогам заседания правительства украинский вице-премьер Павел Розенко.

По его словам, девушка написала заявление по собственному желанию, которое было одобрено правительством.

Глава МВД Арсен Аваков тоже прокомментировал уход своего зама. Он похвалил ее, а также отметил, что Деева «с блеском» воплотила в жизнь все запланированные проекты. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности зам. министра. Скажу прямо - она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу! pic.twitter.com/h3CpULBAIE — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 27, 2017

Отметим, что Деева была назначена заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции 26 октября 2016 года, в возрасте 24 лет. При этом ее назначение было осуществлено с нарушениями украинского законодательства — кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, не был проведен соответствующий конкурс на замещение должности.

В Интернете Деева получила особую популярность за счет достаточно откровенных фотографий, которые она выкладывает в социальных сетях.