Моряк и кот семь месяцев дрейфовали в Индийском океане

Париж, 27 декабря. Польский путешественник вместе с котом семь месяцев дрейфовал на неисправном судне в Индийском океане. Об это сообщило французское Общество спасения на водах (SNSM) на своей странице в социальной сети Facebook.

К счастью, мужчину удалось спасти у берегов острова Реюньон.

В тексте сообщается, что 56-летний Збигнев Рекет отплыл 20 мая из Самиры на Коморских островах по направлению к южноафриканскому Дурбану. В путешествии также принял участие безымянный кот.

Однако во время плавания что-то пошло не так — двигатель сломался, после чего судно легло на дрейф.

«Я потерял управление судном. Меня относило к берегам Сомали, потом к Мальдивам, к Индонезии, потом к Маврикию и наконец к Реюньону», — рассказал мореплаватель по неволе в интервью французского изданию Journal de lile.

Отмечается, что у мужчины не было при себе никаких средств связи, а запаса провизии хватало максимум на месяц. Во время дрейфа поляк был вынужден ловить рыбу и пить дождевую воду.

К счастью, в канун католического Рождества судно заметили спасатели. В данный момент сотрудники полиции проверяют обстоятельства инцидента, отмечает «ФедералПресс».