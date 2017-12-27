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Россия
Путин объяснил, почему не нужно строить города за полярным кругом
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    Путин объяснил, почему не нужно строить города за полярным кругом

    16:51  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:52  27 Декабря 2017
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    Путин объяснил, почему не нужно строить города за полярным кругом

    Москва, 27 декабря. Из-за климатических изменений строить города за полярным кругом едва ли возможно, сообщил в среду на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов РФ президент России Владимир Путин.

    По словам президента, ситуации, когда необходимо переселять людей на Крайний Север и строить там для этого постоянное жилье и новые города, сегодня возникают редко. Гораздо более эффективным в условиях обустройства Северного пути президент назвал вахтовый метод работы граждан и в качестве успешного примера привел «Ямал СПГ» и ряд проектов «Газпрома».

    «Мы, как вы знаете, сейчас занялись обустройством Северного пути, транспортного этого коридора, причем комплексно этим занимаемся. <…> Но уверяю вас, иногда вахтовый метод гораздо более эффективен, чем вложение миллиардов, а может сотен миллиардов рублей в капитальное строительство», — отметил глава государства.

    Визит президента РФ Владимира Путина на Ямал СПГ

    Кроме того, Путин обратил внимание, что из-за глобального потепления сегодня встает вопрос о том, что делать с уже построенными за полярным кругом населенными пунктами. Как сообщил президент, многие города строились на сваях, которые вбивались в вечную мерзлоту, но теперь вечная мерзлота тает.

    Глава государства согласился, что в современной России привлекательность работы на севере значительно снизилось. Однако в новых условиях поднять ее старыми советскими методами, созданными в рамках плановой экономики, невозможно.

    Напомним, Северный путь, по словам президента РФ Владимира Путина, является одним из ключевых проектов, стимулирующих развитие Арктики. Он также отмечал, что в сотрудничестве по нему заинтересован Китай. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #крайний север #регионы #полярный круг
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