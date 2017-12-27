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«Порвали бы на куски вместе с танками»: в Крыму ответили главкому ВМС Украины
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    «Порвали бы на куски вместе с танками»: в Крыму ответили главкому ВМС Украины

    21:40  27 Декабря 2017  /обновлено: 21:40  27 Декабря 2017
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    В Крыму ответили на смелое заявление главы ВМС Украины о событиях 2014 года

    Москва, 27 декабря. Украинский адмирал заявил, что ВСУ якобы могли легко подавить народные волнения в Крыму и тем самым не допустить воссоединения полуострова с Россией. Таким откровением на допросе в суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича поделился командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

     «У меня были готовы 2 танка… которыми можно было обстрелять (здание Верховного совета Крыма — прим. ФАН), как в России президент Ельцин в 1993 году», — цитируют признание Воронченко украинские СМИ.

    Адмирал также отметил, что силы специального назначения СБУ были готовы начать операцию по освобождению захваченных зданий в Крыму, сообщает «Свободная Пресса». Воронченко рассказал, что приказ о начале операции по освобождению Крыма должен был дать лично тогдашний президент Янукович.

    Отметим, жителям Крыма откровения Воронченко пришлись не по душе. В социальных сетях крымчане указали на то, что временно «подавить крымскую весну» можно было, только направив танки на людей. Впрочем, отметили в комментариях, судьба танкистов тогда была бы не завидной, а Крым все равно бы стал российским.

    «Может, и подавили бы, если б начали танками людей на площадях давить, как в Мариуполе. Просто потом танкистов порвали бы на куски. Вместе с танками. Голыми руками», — написала Lara Mix.

    «27 февраля 2014 г. Янукович уже был эвакуирован российскими военными сначала как раз в Крым. И в благодарность за спасение он наверное должен был отдать приказ о введении военного положения в Крыму? Даже если бы этот приказ кто-то другой отдал, ничего было уже не изменить. Переиграла Россия Украину», — отметил Сергей Скрипников.  

    «Знали они, что сожгли бы их в пепел. Народ был настроен очень решительно. Честно говорю, что страшно было до холода в животе, но оно того стоило и мы этого момента ждали очень долго», — ответила украинскому адмиралу Мария Федоровна.

    Напомним, 18 марта будущего года исполнится четыре года со дня проведения в Крыму исторического референдума о статусе полуострова. В 2014 году всеобщее голосование жителей Крыма однозначно показало желание жителей полуострова присоединиться к России. «За» высказались почти 97% крымчан.  

    Автор: Федор Веснин
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