Новые купюры с изображением Владивостока и Крыма появились в банкоматах

Москва, 27 декабря. К новому 2018 году российские банкоматы пополнились новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Корреспондент Федерального агентства новостей уже подержал их в руках.

Со среды, 27 декабря, две тысячи терминалов банка «ВТБ», которому Банк России доверил первому запустить в народ новые купюры, выдают свеженькие денежные знаки с изображениями Крыма, Владивостока и космодрома «Восточный».

Новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей еще в октябре были введены в оборот на территории России, но в массовое обращение выходят только сейчас. Первым свои терминалы подготовил для новых банкнот банк «ВТБ»: терминалы платежных систем выдачи и приема денег были программно перепрошиты так, чтобы распознавать необычный номинал. Теперь при наличии денег в банкомате система автоматически выдает синюю купюру с космодромом «Восточный» при запросе «2000 рублей».

«Люди сегодня с утра получили эти купюры, удивились и тут же всем рассказали. Так что, думаю, банкноты будут очень быстро кончаться в терминалах, — говорит директор петербургского офиса «Невская ратуша» банка «ВТБ» Анна Воронцова. – Купюры очень интересные – с новыми формами защиты. На банкноте номиналом в 2000 есть солнце, которое при преломлении света движется и меняет цвет с желтого на зеленый. На нитях защиты появился символ рубля. Сами купюры сделаны из материала на хлопковой основе с дополнительным полимером – это поможет им дольше находиться в обороте».

Символы для новых купюр были выбраны россиянами. Легендарная песня группы «Мумий Тролль», наконец, ожила на банкноте: в кошельках всех жителей России теперь будет лежать ценная бумажка «Владивосток 2000». На одной ее стороне изображен мост на остров Русский, а на другой – космодром «Восточный». Двести рублей носят символы Крыма – памятник затопленным кораблям в Севастополе и древний Херсонес.

Новые банкноты должны взять на себя нагрузку, которая лежит на сотнях и тысячах – самых популярных купюрах в общем обороте российских рублей. До конца первого квартала 2018 года большинство банкоматов банка «ВТБ» перепрограммируют для работы с новыми деньгами.