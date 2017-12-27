Петербургские археологи нашли игрушки бронзового века в Хакасии

Санкт-Петербург, 27 декабря. Археологи из Петербурга обнаружили детские игрушки начала бронзового века при раскопках двух курганов могильника Итколь II в Хакасии, сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

Отмечается, что игравшие в доисторические игрушки дети жили на Земле более четырех тысяч лет назад. Исследуемые района относятся к культуре, принадлежавшей к XXV — XVIII векам до нашей эры.

Первая игрушка была сделана из мыльного камня. Она напоминает голову женщины с тонко проработанными чертами лица. Вторая фигурка вырезана из рога — это голова животного, похожего по форме на лошадь или собаку.