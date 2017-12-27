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Петербургские археологи нашли игрушки бронзового века в Хакасии
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    Петербургские археологи нашли игрушки бронзового века в Хакасии

    16:19  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  27 Декабря 2017
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    Петербургские археологи нашли игрушки бронзового века в Хакасии

    Санкт-Петербург, 27 декабря. Археологи из Петербурга обнаружили детские игрушки начала бронзового века при раскопках двух курганов могильника Итколь II  в Хакасии, сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

    Отмечается, что игравшие в доисторические игрушки дети жили на Земле более четырех тысяч лет назад. Исследуемые района относятся к культуре, принадлежавшей к XXV — XVIII векам до нашей эры.

    Первая игрушка была сделана из мыльного камня. Она напоминает голову женщины с тонко проработанными чертами лица. Вторая фигурка вырезана из рога — это голова животного, похожего по форме на лошадь или собаку.

    Автор: Дима Оленин
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    #раскопки #хакасия #игрушки
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