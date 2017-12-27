Путин: Перевод автотранспорта на газ даст большой экономический эффект

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал идею о переводе на газомоторное топливо автомобилей, которые принадлежат предприятиям. Об этом глава государства заявил на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах России.

«Газомоторное топливо, конечно, более экологически чистое, безусловно, и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно, а реализация, скажем, нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгодней даже, чем реализация самого газа», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что внутри страны газомоторное топливо будет создавать конкурентные преимущества, которые дадут большой экономический эффект. Кроме того, Владимир Путин призвал глав регионов поддержать развитие рынка газомоторного топлива. Глава государства также отметил, что переход с бензина на газ оказывает позитивное влияние на российские предприятия.

«Газпром» свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо, к чему привело сразу: к массовому увольнению водителей - сливать нечего», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что в 2018 году компания «Газпром» построит в Москве десять новых газозаправочных станций, что полностью покроет потребности столицы в данном виде топлива.