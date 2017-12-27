Сирия помнит своих героев: погибший в Хаме пилот был знаком с генералом Захреддином

Хама, 27 декабря. Капитан сирийских ВВС Бассем Гасан был лично знаком с легендарным генералом Иссамом Захреддином.

Сирийские информационные агентства сегодня опубликовали ряд статей, посвященных героизму военнослужащих ВС САР, которые защищают свою родину от боевиков террористических группировок. Многие из героев Сирии, пишут СМИ, являются близкими знакомыми, однако далеко не всем суждено дожить до восстановления полного мира в стране.

Накануне стало известно о гибели капитана сирийских ВВС Бассема Гасана, который был сбит во время боевого вылета в районе Аль-Хамданнии около границ провинций Хама и Идлиб. Боевикам удалось поразить его самолет L-L39 из ПЗРК. Гасан успел катапультироваться, но боевики расстреляли летчика в воздухе.

Сирийские СМИ сообщили, что капитан ВВС был лично знаком с еще одним героем САР, легендарным защитником Дейр-эз-Зора — генерал-майором Иссамом Захреддином. Генерал участвовал во многих операциях против исламистов, включая освобождение Восточного Алеппо, однако наибольшую известность Захреддин получил после назначения в осажденный «Халифатом» Дейр-эз-Зор. Благодаря командованию Иссама Захреддина гарнизон города многие месяцы отбивал все атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) и дождался прибытия основных сил САА при поддержке ВКС РФ. После освобождения города генерал продолжил борьбу с террористами на передовой, Захреддин погиб во время спецоперации на острове Сакр при подрыве мины.

1 Организация запрещена на территории РФ.