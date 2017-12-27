Путин: В России собран шикарный урожай зерна

Москва, 27 декабря. Российские власти должны использовать не только зерновые интервенции, но и другие механизмы поддержки сельского хозяйства. Об этом заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин, который принял участие в заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

Он также указал на то, что в 2017 году был собран «шикарный» урожай.

«Урожай шикарный, мы должны поздравить еще раз тружеников сельского хозяйства — это их заслуга, их результат», — объяснил глава государства.

Однако региональным властям необходимо обратить внимание на цены на зерно (в связи с рекордными урожаями). Поэтому настало время использовать и другие инструменты.

«Или использовать интервенции, но нужно поддержать производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами», — резюмировал российский лидер.

Напомним, в середине ноября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал о том, что урожай зерна в стране составит около 130 миллионов тонн.