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Россия
Путин: В России собран шикарный урожай зерна
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    Путин: В России собран шикарный урожай зерна

    16:23  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:23  27 Декабря 2017
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    Путин: В России собран шикарный урожай зерна

    Москва, 27 декабря. Российские власти должны использовать не только зерновые интервенции, но и другие механизмы поддержки сельского хозяйства. Об этом заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин, который принял участие в заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

    Он также указал на то, что в 2017 году был собран «шикарный» урожай.

    «Урожай шикарный, мы должны поздравить еще раз тружеников сельского хозяйства — это их заслуга, их результат», — объяснил глава государства.

    Однако региональным властям необходимо обратить внимание на цены на зерно (в связи с рекордными урожаями). Поэтому настало время использовать и другие инструменты.

    «Или использовать интервенции, но нужно поддержать производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами», — резюмировал российский лидер.

    Напомним, в середине ноября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев рассказал о том, что урожай зерна в стране составит около 130 миллионов тонн.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин
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