Тренды-2018. Цифровая экономика на защите национальной безопасности. Колонка Павла Медведева

Завершается 2017 год, и впереди у страны очень важный период: выход России на устойчивый вектор развития торговли, образования, здравоохранения, государственного управления и т.д. Все это в следующем году государству поможет обеспечить так называемая цифровая экономика. Но что это такое — в статье российского политического деятеля, ученого-экономиста Павла Медведева.

Что такое цифровая экономика

Цифровая экономика — это некая система экономических, технических и социальных отношений, которые основаны на использовании современной техники, цифровых технологий, а также простых и удобных алгоритмов. При этом система уже давно внедрилась в жизнь как простых обывателей, так и практически всех государственных институтов.

Мы можем увидеть проявления цифровой экономики в быту. Я, например, уже не хожу в банк платить за воду, электричество и мобильную связь. Все операции по оплате коммунальных счетов провожу дома, сидя за столом с чашкой кофе и телефоном в руке. Другими словами, развитие технологий избавило меня от мучительных очередей и потери времени.

Если же говорить о других сферах жизни, то цифровую экономику можно встретить в производстве, например, на предприятиях, собирающих автомобили. Раньше сотрудники автомобильных заводов целыми дня стояли у конвейера и вручную собирали машины, а теперь достаточно нескольких человек, которые только контролируют сборку при помощи компьютера, а всю тяжелую работу выполняют роботы.

В сферу здравоохранения эта система ввела электронные талоны и удаленную запись к врачу. Самим медицинским работникам она дала возможность использовать электронный документооборот, позволяющий избавиться от бумажных медицинских карт. В будущем это позволит при помощи двух кликов мышки увидеть всю историю болезни пациента.

Это настолько широкое определение, что сложно привести все примеры. Но одно можно сказать точно — цифровая экономика задает новую модель развития государства, экономики и всего общества.

Задачи цифровой экономики

Если говорить высокопарно, то главная задача этой системы — улучшение жизни рядовых граждан через повышение качества товаров и услуг, производящихся при помощи современных технологий. Кроме того, цифровая экономика увеличивает производительность труда, освобождая россиян от тех же очередей, позволяя использовать полученное время на что-то полезное. Те граждане, которые раньше стояли на конвейере и совершали мучительные и однообразные операции, теперь могут выучиться новой профессии или, повысив свою квалификацию, заниматься разработкой и исследованиями.

При этом развитие самой системы будет происходить при помощи тех же технологий: больших данных, нейросетей, искусственного интеллекта, квантовых технологий, промышленного Интернета, беспроводной связи, VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность).

В недалеком будущем это должно привести к появлению не менее 10 высокотехнологичных предприятий, работающих на мировом рынке и формирующих вокруг себя исследовательские центры, которые и будут обеспечивать дальнейшее развитие цифровой экономики и высокотехнологичной продукции.

Планы на 2018 год

В новом году Россия должна будет поднять ключевые вопросы по правовому регулированию развития цифровой среды. Будут разработаны образовательные и профессиональные нормативные документы и требования. Необходимо понимать важность этого процесса, так как высокие технологии с каждым днем все сильнее внедряются в нашу жизнь. Появится полноценный искусственный интеллект, беспилотные автобусы, умные дома, умная система государственного управления и т.д. Как все это будет внедрено в законодательство — большой вопрос.

Кроме того, правительство должно будет сформулировать и выбрать перспективные направления развития высокотехнологичных производств. Это необходимо для российской экономики, которая сейчас находится в стадии стагнации. Нам нужно действовать на опережение и цифровая экономика, в идеале, должна нам позволить выйти из застоя.

Я очень надеюсь, что большинство чиновников понимают важность происходящих процессов, потому что цифровая экономика — это не только рост показателей народного хозяйства и достижение высоких показателей ВВП на бумаге, это условие обеспечения национальной безопасности страны.