Стало известно, когда предполагаемый стрелок сбежал с фабрики «Меньшевик»
Москва, 27 декабря. Предполагаемый стрелок с московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов покинул ее территорию сразу после совершения убийства, заявил руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Титов выступил с «коротким, но интересным сообщением».
«По уточненной информации, злоумышленник, причинивший сегодня огнестрельное ранение гражданину, в результате которого последний погиб, покинул территорию фабрики до выставления оцепления и прибытия основной группы полицейских и сотрудников Росгвардии», — заявил он.
Корреспондент ФАН попросил Титова уточнить, во сколько был совершен стрелком побег.
«Примерно с девяти до десяти (часов). То есть до того, как полностью прибыла следственно-оперативная группа и основные силы, которые были направлены на его поиски. Пока все», — ответил представитель столичной полиции.