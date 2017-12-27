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Происшествия
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Происшествия
Стало известно, когда предполагаемый стрелок сбежал с фабрики «Меньшевик»
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    Стало известно, когда предполагаемый стрелок сбежал с фабрики «Меньшевик»

    16:14  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:15  27 Декабря 2017
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    Стало известно, когда предполагаемый стрелок сбежал с фабрики «Меньшевик»

    Москва, 27 декабря. Предполагаемый стрелок с московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов покинул ее территорию сразу после совершения убийства, заявил руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Титов выступил с «коротким, но интересным сообщением».

    «По уточненной информации, злоумышленник, причинивший сегодня огнестрельное ранение гражданину, в результате которого последний погиб, покинул территорию фабрики до выставления оцепления и прибытия основной группы полицейских и сотрудников Росгвардии», — заявил он.

    Стало известно, когда предполагаемый стрелок сбежал с фабрики «Меньшевик»

    Корреспондент ФАН попросил Титова уточнить, во сколько был совершен стрелком побег.

    «Примерно с девяти до десяти (часов). То есть до того, как полностью прибыла следственно-оперативная группа и основные силы, которые были направлены на его поиски. Пока все», — ответил представитель столичной полиции.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #стрелок #аверьянов #побег #фабрика #меньшевик
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