Стало известно, когда предполагаемый стрелок сбежал с фабрики «Меньшевик»

Москва, 27 декабря. Предполагаемый стрелок с московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов покинул ее территорию сразу после совершения убийства, заявил руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Титов выступил с «коротким, но интересным сообщением».

«По уточненной информации, злоумышленник, причинивший сегодня огнестрельное ранение гражданину, в результате которого последний погиб, покинул территорию фабрики до выставления оцепления и прибытия основной группы полицейских и сотрудников Росгвардии», — заявил он.

Корреспондент ФАН попросил Титова уточнить, во сколько был совершен стрелком побег.