Сирия: в Дейр эз-Зоре сотня сирийцев вступила в ополчение NDF

Национальная оперативная группа в Дейр эз-Зоре в сотрудничестве с Управлением местной обороны провела церемонию окончания обучения первой группы бойцов СНО (Сил национальной обороны, NDF). Первый выпуск насчитывает 95 добровольцев для защиты правительственных учреждений и оказания содействия для сирийской арабской армии (САА) в борьбе с терроризмом, сохранением безопасности и стабильности в регионе после зачистки от ячеек ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда).

Ополчение займётся поиском заминированных авто, а также борьбой с ушедшими в подполье террористами после разгрома ИГИЛ как военной организации. Создание подобных отрядов – весьма своевременный шаг, ведь крупные воинские резервы сирийцам нужны для ликвидации Идлибского анклава. А вот в пустынных местностях близ уже освобождённых населенных пунктов на берегах Евфрата, напротив, нужна милиция, чтобы своевременно вылавливать группы диверсантов.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал на мероприятии по выпуску молодого пополнения. Защитники Дейр эз-Зора продемонстрировали полученные навыки, осмотрев авто, а затем поупражнялись в стрельбе.

1 Организация запрещена на территории РФ.