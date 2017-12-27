Кадыров рассказал о желающем сдаться «влиятельном командире» боевиков в Сирии

Москва, 27 декабря. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что один из «влиятельных командиров», находившийся на территории Сирийской республики, несколько недель назад пожелал сдаться.

«Один из таких влиятельных командиров, в свое время за ним из наших стояли тысяч пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться», — сказал чеченский лидер.

По его словам, командир признал, что его «шайка» в Сирии была уничтожена, а оставшиеся в живых боевики разбежались, «некоторые в Афганистан»

«Спросили у него: «Где твоя шайка?». Говорит, уничтожены», — отметил Кадыров, передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Чечни рассказал о том, что власти Соединенных Штатов Америки не могут ему простить активную борьбу с терроризмом.