В Сирии почти не осталось россиян, воюющих на стороне боевиков – Кадыров

Москва, 27 декабря. В Сирии почти не осталось граждан РФ, воюющих на стороне боевиков, заявил в среду глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«По нашим данным, практически не осталось, они уничтожены», — сообщил он РИА Новости.

Напомним, ранее о том, что россияне больше не пытаются уехать в САР для участия в военных действиях, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин. Он отметил, что в настоящее время наблюдается обратное движение: выходцы из РФ, воевавшие на стороне боевиков, пытаются вернуться в Россию. Однако, как отметил Хлопонин, ситуация находится под контролем, на границе таких граждан «отлавливают».

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода войск РФ из САР. В настоящее время идет активный процесс политического урегулирования сирийского конфликта. 29 и 30 января в Сочи пройдет конгресс национального диалога в Сирии, принять участие в котором приглашены все стороны конфликта, а также представители международных организаций в качестве наблюдателей.