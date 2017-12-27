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В Сирии почти не осталось россиян, воюющих на стороне боевиков – Кадыров
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    В Сирии почти не осталось россиян, воюющих на стороне боевиков – Кадыров

    16:13  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:38  27 Декабря 2017
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    В Сирии почти не осталось россиян, воюющих на стороне боевиков – Кадыров

    Москва, 27 декабря. В Сирии почти не осталось граждан РФ, воюющих на стороне боевиков, заявил в среду глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

    «По нашим данным, практически не осталось, они уничтожены», — сообщил он РИА Новости.

    Напомним, ранее о том, что россияне больше не пытаются уехать в САР для участия в военных действиях, сообщил вице-премьер РФ Александр Хлопонин. Он отметил, что в настоящее время наблюдается обратное движение: выходцы из РФ, воевавшие на стороне боевиков, пытаются вернуться в Россию. Однако, как отметил Хлопонин, ситуация находится под контролем, на границе таких граждан «отлавливают».

    Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ о начале вывода войск РФ из САР. В настоящее время идет активный процесс политического урегулирования сирийского конфликта. 29 и 30 января в Сочи пройдет конгресс национального диалога в Сирии, принять участие в котором приглашены все стороны конфликта, а также представители международных организаций в качестве наблюдателей.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #кадыров
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