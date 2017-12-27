Президент Молдавии попросил у «Газпрома» скидку на газ

Москва, 27 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон попросил председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера сделать для Кишинева скидку на газ в 10-15%.

С такой просьбой к Миллеру Додон обратился во вторник, 26 декабря, во время рабочего визита в Россию. По мнению президента Молдавии, такая скидка даст возможность снизить стоимость газа для конечного потребителя. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

«Стоимость газа для Молдовы за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя», — говорится в посте.

Додон также отметил, что во время встречи обсудил с главой «Газпрома» вопросы сотрудничества Молдавии и России в сфере энергетики. Он напомнил, что стоимость природного газа для Молдавии сегодня рассчитывается по особой формуле, согласно которой Кишинев платит в настоящее время около 175 долларов за тысячу кубометров. В предыдущие годы при этом цена за тот же объем составляла почти 400 долларов.

«Несмотря на то, что в течение нескольких лет цена на газ для Молдовы снизилась более чем в 2 раза, население платит почти 380 долларов за тысячу кубометров. Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя», — заключил Додон.

Он также сообщил, что Молдавия подала заявку на статус наблюдателя в ЕАЭС, в связи с этим сейчас Кишинев рассчитывает получить от «Газпрома» скидку на 10-15%, а затем покупать российский газ по той же цене, что и остальные члены союза.

Напомним, накануне в Москве президент Молдавии Игорь Додон принял участие в неофициальной встрече лидеров стран СНГ. На полях мероприятия он успел провести краткую беседу с российским лидером Владимиром Путиным.