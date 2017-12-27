Сирия сегодня: РФ не может рассчитывать на США в сирийском вопросе, заявили в Совфеде

Сирия, 27 декабря. Сергей Лавров заявил, что запрещенному в РФ «Исламскому государству»1 нанесен решающий удар. Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи стимулирует ООН активнее вести переговоры в Женеве. Вашингтон не может быть партнером Москвы в вопросах сирийского урегулирования, заявили в Совете Федерации.

Лавров: «Исламскому государству»* в Сирии нанесен решающий удар

Министр иностранных дел в России Сергей Лавров заявил, что запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство (ИГ1, ИГИЛ)1 в Сирии нанесен решающий удар.

Это заявление Лавров сделал в ходе встречи с лидером блока сирийской оппозиции «Завтра Сирии» Ахмадом Джерба.

«Мы наблюдаем позитивные перемены в Сирии, — цитирует слова Лаврова РИА Новости. — Нанесен решающий удар по ИГИЛ. И хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются или перегруппироваться в Сирии, или бежать за границу, но уже ясно, что основная борьба позади».

Конгресс нацдиалога Сирии активизирует переговоры в Женеве

В ходе встречи с лидером блока конструктивной сирийской оппозиции «Завтра Сирии» Ахмадом Джерба министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул важность конгресса национального диалога Сирии, который в ближайшее время должен состояться в Сочи.

Москва считает, что конгресс нацдиалога Сирии поможет ООН инициировать в Женеве прямой диалог между оппозицией и сирийским правительством, заявил Лавров.

«Мы убеждены, что инициатива создания астанинской площадки [межсирийские переговоры в столице Казахстана Астане под эгидой РФ, Турции и Ирана — прим. ФАН] активизировала наших ооновских коллег, у которых после десятимесячной паузы, наконец-то, появились какие-то телодвижения в направлении возобновления переговоров», — подчеркнул Лавров.

По словам главы российского МИД, не менее важным стимулом для женевского формата станет и конгресс нацдиалога Сирии.

«Нет сомнений, что это [конгресс нацдиалога Сирии] поможет спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог в Женеве, без каких-либо предварительно навязанных условий. Прежде всего, по вопросам конституции и подготовки к выборам», — отметил Лавров.

Россия не может рассчитывать на помощь США по Сирии

Россия не может рассчитывать на помощь США в мирном урегулировании сирийского конфликта. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Так сенатор прокомментировал информацию, озвученную главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, который в интервью «Комсомольской правде» отметил, что боевики, ранее воевавшие на стороне ИГИЛ, фактически, проходят переподготовку на американской военной базе «Эт-Танф», расположенной на территории Сирии.

«Совершенно очевидно, что мы не можем рассчитывать на США, как на партнера в процессе мирного урегулирования в Сирии», — цитирует РИА Новости комментарий Клинцевича на информацию главы Генштаба РФ.

«Не сомневаюсь, что все необходимые выводы Россией сделаны», — добавил сенатор.

По мнению первого зампреда комитета Совфеда, США не остановятся ни перед чем, чтобы любой ценой удержаться в Сирии, вопреки воле сирийского народа и в нарушение общепринятых международных правовых норм.

«Американцы, готовя террористов на своих базах, грубейшим образом попирают элементарные нормы морали и нравственности, по умолчанию признаваемые всеми цивилизованными государствами», — подчеркнул Клинцевич.

Комментируя вопросы международной политики в рамках проекта «Тренды-2018» Федерального проекта новостей, Франц Клинцевич, в частности, сказал:

«Вступившись в 2015 году за Сирийскую арабскую республику, Россия показала себя как государство, способное помогать тем, кто страдает от действий главного противника мира на планете — США. Благодаря профессиональной операции наших Воздушно-космических сил (ВКС РФ) в Сирии, Россия не только победила в войне с самой крупной и опасной террористической организацией ИГИЛ, но и продемонстрировала всему миру силу и мощь своей армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.