Глава ДНР Захарченко пошел на беспрецедентный шаг, чтобы обмен пленными с Украиной состоялся

Донецк, 27 декабря. Украинская сторона попыталась сорвать ранее запланированный обмен пленными в нейтральной зоне.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что Киев традиционно попытался сорвать ранее достигнутые договоренности по обмену пленными с Донецком.

По достигнутому соглашению обмен должен был произойти в нейтральной (буферной) зоне между контрольными пунктами въезда-выезда сторон. Уже при попытке обменять первую группу пленных из 16 человек украинская сторона выдвинула новые условия, сообщают в СЦКК.

Представители Киева потребовали провести обмен на украинской территории за контрольным пунктом «Майорск». Об этом омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова доложила главе ДНР Александру Захарченко.

Глава Республики, стремясь выполнить договоренности, достигнутые на высоком уровне, принял беспрецедентное решение и дал распоряжение колонне проследовать на подготовленное Украиной место для обмена пленными.