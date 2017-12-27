Путин предупредил о возможных последствиях освобождения бизнеса от налогов

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин признал, что идея освобождения бизнеса от налогов в ряде регионов России не лишена смысла, однако существует опасение, что там сразу начнут регистрироваться все предприятия страны.

«Идеи (об освобождении бизнеса от налогов — прим. ФАН) не лишены смысла. Там, конечно, может наступить такой налоговый рай. Есть опасность, что вся экономика Российской Федерации тут же перерегистрируется в этой налоговой зоне», — цитирует РИА Новости Путина, который 27 декабря принял участие в заседании Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Путин подчеркнул, что над тем, как претворить в жизнь подобную инициативу, нужно «как следует внимательно» подумать.

Напомним, ранее лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил освободить от уплаты налогов Сахалин. Владимир Путин, комментируя предложение Жириновского, отметил, что этот регион и так находится в числе наиболее развитых районов России по экономическим показателям.