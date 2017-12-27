Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подросток погиб при пожаре в дачном доме в Архангельской области
Россия
Путин предупредил о возможных последствиях освобождения бизнеса от налогов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин предупредил о возможных последствиях освобождения бизнеса от налогов

    16:13  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  27 Декабря 2017
    77

    Путин предупредил о возможных последствиях освобождения бизнеса от налогов

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин признал, что идея освобождения бизнеса от налогов в ряде регионов России не лишена смысла, однако существует опасение, что там сразу начнут регистрироваться все предприятия страны.

    «Идеи (об освобождении бизнеса от налогов — прим. ФАН) не лишены смысла. Там, конечно, может наступить такой налоговый рай. Есть опасность, что вся экономика Российской Федерации тут же перерегистрируется в этой налоговой зоне», — цитирует РИА Новости Путина, который 27 декабря принял участие в заседании Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

    Путин подчеркнул, что над тем, как претворить в жизнь подобную инициативу, нужно «как следует внимательно» подумать.

    Напомним, ранее лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил освободить от уплаты налогов Сахалин. Владимир Путин, комментируя предложение Жириновского, отметил, что этот регион и так находится в числе наиболее развитых районов России по экономическим показателям.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #налоги #бизнес #отмена
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        511
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2480
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        331
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        699