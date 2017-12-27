Предполагаемому стрелку удалось сбежать с территории фабрики «Меньшевик»
Москва, 27 декабря. Предполагаемый стрелок с московской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов сбежал с территории, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
С территории фабрики выехали полицейские автомобили и карета скорой помощи. Вместо них на нее снова заехала машина СК РФ. Площадка около оцепления стала пустеть.
Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, проверка территории и помещений «Меньшевика» сотрудниками полиции и Росгвардии завершена. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Источники сообщили, что предполагаемый стрелок сбежал.
Территория завода, площадь которой составляет около 15 тысяч квадратных метров, была тщательно прочесана: Аверьянова там точно нет.
Позже руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов подтвердил, что зона поиска предполагаемого преступника расширена.
«Работаем пока. Пока информация такая», — ответил он на уточняющий вопрос, сбежали ли стрелок с территории фабрики.