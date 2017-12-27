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Экономика
Путин рассказал, что необходимо для инвестиционной привлекательности России
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    Путин рассказал, что необходимо для инвестиционной привлекательности России

    15:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 18:15  27 Декабря 2017
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    Путин рассказал, что необходимо для инвестиционной привлекательности России

    Москва, 27 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что для инвестиционной привлекательности России необходима экономическая и политическая стабильность.

    Российский лидер Владимир Путин считает, что на инвестиционный климат влияет экономическая и политическая ситуация в стране.

    «Чтобы инвестиционные условия были привлекательными, нам нужна стабильность и с точки зрения налоговой политики государства, и с точки зрения различных административных правовых процедур. Нужна политическая стабильность», — сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что без этих принципов «никаких инвестиций не будет». Президент добавил, что инвестор должен быть уверен в стабильности в стране, в противном случае он не будет вкладывает средства. В данном контексте необходимо двигаться эволюционным путем, «предсказуемо на каждом шаге», резюмировал российский лидер. Ранее сообщалось, что Путин заявил об экономических перспективах при переходе на газомоторное топливо.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #экономика
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