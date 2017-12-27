Путин рассказал, что необходимо для инвестиционной привлекательности России

Москва, 27 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что для инвестиционной привлекательности России необходима экономическая и политическая стабильность.

Российский лидер Владимир Путин считает, что на инвестиционный климат влияет экономическая и политическая ситуация в стране.

«Чтобы инвестиционные условия были привлекательными, нам нужна стабильность и с точки зрения налоговой политики государства, и с точки зрения различных административных правовых процедур. Нужна политическая стабильность», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что без этих принципов «никаких инвестиций не будет». Президент добавил, что инвестор должен быть уверен в стабильности в стране, в противном случае он не будет вкладывает средства. В данном контексте необходимо двигаться эволюционным путем, «предсказуемо на каждом шаге», резюмировал российский лидер. Ранее сообщалось, что Путин заявил об экономических перспективах при переходе на газомоторное топливо.