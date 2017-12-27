Валуев назвал 10 недостатков законопроекта о запрете притравочных станций в России

Москва, 27 декабря. Совет Федерации потребовал доработать принятый Госдумой законопроект о запрете притравочных станций. Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев указал на его основные недостатки.

По мнению Валуева, закон о запрете притравочных станций в существующем виде не будет работать. Первой причиной он назвал необходимость норных собак (например, такс и фокстерьеров) на тренировке знакомить с живым диким зверем. Умения пробираться в нору недостаточно: ее хозяин может погубить охотничьего пса.

Вторым пунктом Валуев привел опыт Германии, где уходят от принципа бесконтактной подготовки

«В контексте нового закона у нас так делать не получится, — цитирует его «Политика сегодня». — Можно организовывать притравку в вольерах, но охота предполагает добывание зверя. Не стрелять же потом притравочных животных. На это притравщики не пойдут. Они вовсе не изверги, какими их рисуют».

Третьим недостатком Валуев считает, что незнание зверовыми собаками объекта поиска может трагически для них завершиться. Четвероногому помощнику охотника нужно знать повадки зверя.

«Когда медведь бросается на человека вовремя сделавшая хватку лайка может помочь выгадать несколько мгновений, чтобы человек успел собраться и выстрелить, — поясняет депутат. — Здесь вопрос жизни и смерти».

Четвертым пунктом он называет тот факт, что бесконтактный способ подготовки собак приведет к недостаточному обучению. Он уверен, что люди все равно продолжат их тренировать на звере, но уже не на притравочных станциях, а самостоятельно. Это может привести к участившимся нарушениям закона о жестоком обращении с животными.

Пятым пунктом Валуев называет опровержение того факта, что дикие животные на станциях задираются насмерть. Он поясняет, что это невыгодно их владельцам.

Шестой причиной он назвал необходимость подготовки ловчих птиц. Он напомнил, что их готовят не только для охоты в лесу, но и для обслуживания аэропортов и даже московского Кремля.

Седьмым пунктом депутат напомнил, что без встречи зверя на тренировках собака не сможет понять, что он нее хотят на охоте и будет просто лаять.

«Для разъяренного медведя лай собаки – это ни о чем», — пояснил Валуев.

Восьмым пунктом он считает, что существование притравочных станций обусловлено выполнением прямых обязанностей конкретной породы, ее основных функций.

Девятой причиной политик назвал рост численности волкособак, с которыми необходимо бороться.

Под номером 10 Валуев назвал специфику сельской местности, где пастушьих собак специально готовят для защиты стада от волков.