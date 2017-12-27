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Путин пообещал «никому ничего не навязывать» в вопросе укрупнения регионов
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    Путин пообещал «никому ничего не навязывать» в вопросе укрупнения регионов

    15:45  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  27 Декабря 2017
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    Путин пообещал «никому ничего не навязывать» в вопросе укрупнения регионов

    Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что укрупнение регионов экономически оправдано, однако в этом вопросе федеральный центр не будет «никому ничего навязывать». Об этом он сказал, выступая на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов.

    «По поводу укрупнения регионов: с экономической точки зрения это, действительно, часто целесообразно. Но у нас есть Конституция, есть соответствующие законы, мы не можем и не будем навязывать это в явочном порядке», — отметил он.

    Глава государства призвал депутатов и сенаторов Федерального собрания быть внимательными и аккуратными, рассматривая варианты укрупнения регионов, поскольку подобный шаг, несмотря на свои плюсы, сопряжен с некоторыми угрозами. И все эти «за» и «против» необходимо сопоставить, прежде чем принять окончательное решение.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #регионы #укрупнение
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