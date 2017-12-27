Путин пообещал «никому ничего не навязывать» в вопросе укрупнения регионов

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что укрупнение регионов экономически оправдано, однако в этом вопросе федеральный центр не будет «никому ничего навязывать». Об этом он сказал, выступая на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов.

«По поводу укрупнения регионов: с экономической точки зрения это, действительно, часто целесообразно. Но у нас есть Конституция, есть соответствующие законы, мы не можем и не будем навязывать это в явочном порядке», — отметил он.

Глава государства призвал депутатов и сенаторов Федерального собрания быть внимательными и аккуратными, рассматривая варианты укрупнения регионов, поскольку подобный шаг, несмотря на свои плюсы, сопряжен с некоторыми угрозами. И все эти «за» и «против» необходимо сопоставить, прежде чем принять окончательное решение.