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Мутко покинул пост председателя оргкомитета-2018 по футболу
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    Мутко покинул пост председателя оргкомитета-2018 по футболу

    15:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  27 Декабря 2017
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    Мутко покинул пост председателя оргкомитета-2018 по футболу

    Москва, 27 декабря. Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что Алексей Сорокин будет председателем оргкомитета чемпионата мира — 2018, а он сконцентрируется на деятельности в правительстве РФ.

    Отмечается, что Мутко сам ушел с поста председателя оргкомитета «Россия-2018».

    «Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола», — добавил вице-премьер РФ.

    Он также уточнил, что сконцентрируется на работе в правительстве РФ.

    Мутко покинул пост председателя оргкомитета-2018 по футболу

    Напомним, накануне Мутко временно приостановил работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Сообщалось, что Мутко взял «паузу» на шесть месяцев. Исполняющим обязанности стал генеральный директор РФС Александр Алаев.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #мутко #рфс #сорокин
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