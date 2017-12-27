Путин поручил проработать вопрос о выдаче банками льготных кредитов регионам

Москва, 27 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Центробанку и Минфину России подготовить предложения по выдаче коммерческими банками кредитов регионам на льготных условиях.

Российский лидер поручил проработать вопрос о выдаче банками льготных кредитов регионам. Он также поднял вопрос о реструктуризации кредитов, полученных регионами в коммерческих банках под высокий процент.

«Уже говорил об этом публично: есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея эту возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками – это вообще странно», — прокомментировал президент.

Он отметил, что еще раз ознакомится с этой проблемой. По словам Путина, есть возможность перекредитоваться по более выгодной ставке, получить госфинансирование. Президент добавил, что ситуацию необходимо разрешить как можно быстрее. Он обратил внимание, что реструктуризация кредитов будет рассматриваться как показатель эффективности руководства российских регионов.

