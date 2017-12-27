Эрдоган: Турция не будет сотрудничать с Асадом в Сирии

Анкара, 27 декабря. Турция не намерена сотрудничать с президентом САР Башаром Асадом в Сирии, заявил во время визита в Тунис глава Турции Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что такое сотрудничество невозможно, и обвинил сирийского коллегу в том, что он якобы убил около миллиона своих граждан.

«С Асадом невозможно сотрудничать в Сирии», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции в эфире телеканала «А хабер».

В конце ноября Эрдоган сообщал, что Анкара не поддерживает связи с Дамаском, однако открыта для возможных политических контактов.

Напомним, Турция является одной из стран-гарантов по урегулированию ситуации в Сирии. В минувшее воскресенье президент Турции заявил, что Анкара и Москва объединят усилия, чтобы эвакуировать около 500 мирных жителей из района Восточной Гуты на северо-востоке от Дамаска.

Мирное разрешение конфликта в Сирии является одной из ключевых задач мирового сообщества. 29 и 30 января в Сочи состоится конгресс национального диалога Сирии. Провести его предложил ранее президент РФ Владимир Путин. К участию в конгрессе будут приглашены представители конфликтующих сторон, а также члены международных организаций в качестве наблюдателей.