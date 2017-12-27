Путин объяснил, как избавиться от «серой зоны» в российской экономике

Москва, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо избавиться от «серой зоны» в экономике страны. По словам главы государства, это нужно сделать не силой и репрессивными мерами, а создав условия для нормальной работы, что зависит от правительства, и от ситуации в регионах.

«Я согласен с тем, что, чтобы избавляться (от «серой зоны»), нужно применять не только репрессивные меры, силой заставлять работать «вбелую», нужно условия создавать», — сказал Путин на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что объединение усилий федеральных, региональных властей и бизнес-кругов улучшает деловой климат в стране. По его словам, региональные власти должны выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата.