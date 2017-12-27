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Экономика
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Экономика
Путин объяснил, как избавиться от «серой зоны» в российской экономике
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    Путин объяснил, как избавиться от «серой зоны» в российской экономике

    15:32  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  27 Декабря 2017
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    Путин объяснил, как избавиться от «серой зоны» в российской экономикеМосква, 27 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо избавиться от «серой зоны» в экономике страны. По словам главы государства, это нужно сделать не силой и репрессивными мерами, а создав условия для нормальной работы, что зависит от правительства, и от ситуации в регионах.

    «Я согласен с тем, что, чтобы избавляться (от «серой зоны»), нужно применять не только репрессивные меры, силой заставлять работать «вбелую», нужно условия создавать», — сказал Путин на заседании Госсовета по инвестиционной политике регионов.

    Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что объединение усилий федеральных, региональных властей и бизнес-кругов улучшает деловой климат в стране. По его словам, региональные власти должны выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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