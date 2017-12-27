Запад попытается использовать экологию, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ — эксперт

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил обеспокоенность позицией зарубежных экологов, которые выступают против строительства высокотехнологичных заводов по переработке твердых коммунальных отходов в Подмосковье. Соответствующее заявление Чемезов сделал в интервью «Ъ».

«Честно говоря, вызывает сомнение объективность подхода некоторых так называемых борцов за экологию, особенно зарубежных. Они предпочли бы, чтобы мы продолжали закапывать мусор в землю, нежели поддержать проект, который нацелен на изменение ситуации в стране. Люди будут продолжать дышать, пить воду, которая течет рядом с этими свалками. Это их не интересует»,— сказал руководитель «Ростеха».

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Запад будет использовать все имеющиеся в его распоряжении механизмы, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России.

«Запад попытается воспользоваться экологами, чтобы раскачать ситуацию в России, он вообще использует все возможные поводы, чтобы надавить на РФ, особенно в период большой предвыборной президентской кампании. Они будут использовать военные, дипломатические, миротворческие темы, темы, связанные с наведением порядка в Сирии, чтобы дестабилизировать ситуацию», — комментирует Александр Асафов.

Эксперт также напомнил, что сейчас попытки оказать давление на РФ идут даже по линии церкви — Европарламент недавно выпустил доклад о влиянии РПЦ на ситуацию в мире, и в документе церковь обозначена не иначе, как «мягкая сила».

«И экологическое давление — это традиционное оружие западных спецслужб. Я напомню, что штаб-квартира Greenpeace находится недалеко от штаб-квартиры ЦРУ. Стоит обратить внимание на такое «случайное» совпадение, что ни одна из акций Greenpeace не была направлена против американских компаний. Конечно, Запад будет пытаться раскачать ситуацию, используя для этого экологию», — резюмировал Александр Асафов.

Политический аналитик также напомнил, что президент США Дональд Трамп свободно позволяет выходить себе из международных соглашений по экологии и климату.

«Он поступает так, как ему вздумается. И на те необоснованные обвинения, которые обязательно прозвучат в наш адрес, нам стоит реагировать таким же образом», — подытожил Асафов.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в свою очередь заявил, что России нужно всячески ограничивать влияние западных сил на внутриполитическую обстановку.