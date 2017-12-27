Украинцы обсуждают «эпическую борьбу» человека и свиньи на крыше фуры под Киевом

Киев, 27 декабря. В Киевской области Украины на видео попала необычная сцена дорожного конфликта — на крыше грузовика отношения выясняли человек и свинья.

Об инциденте 27 декабря рассказали украинские СМИ, видео происшествия опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

«Эпическая борьба человека и свиньи на крыше грузовика под Киевом в Белой Церкви. Свинка таки вырвалась, спрыгнула с крыши и убежала», — отмечается в сообщении, опубликованном вместе с видеозаписью.

Комментирующие инцидент пользователи Facebook в основном выражают обеспокоенность судьбой животного, а также гадают о том, какой была предыстория заснятого на видео противостояния.

«У меня один вопрос. Как она туда забралась?» — недоумевает пользователь с ником Антон Антон.

«Надеюсь, свинка не пострадала», — выразила общую обеспокоенность Наталья Наталья.

«Свинья бойкот новогоднему столу устроила! Нет каннибализму», — пошутил Iгор Семенов.

Никакой информации, способной прояснить, как и зачем мужчина со свиньей оказались на крыше грузовика, в настоящее время нет.