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Общество
Украинцы обсуждают «эпическую борьбу» человека и свиньи на крыше фуры под Киевом
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    Украинцы обсуждают «эпическую борьбу» человека и свиньи на крыше фуры под Киевом

    15:55  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  27 Декабря 2017
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    Украинцы обсуждают «эпическую борьбу» человека и свиньи на крыше фуры под Киевом

    Киев, 27 декабря. В Киевской области Украины на видео попала необычная сцена дорожного конфликта — на крыше грузовика отношения выясняли человек и свинья.

    Об инциденте 27 декабря рассказали украинские СМИ, видео происшествия опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

    «Эпическая борьба человека и свиньи на крыше грузовика под Киевом в Белой Церкви. Свинка таки вырвалась, спрыгнула с крыши и убежала», — отмечается в сообщении, опубликованном вместе с видеозаписью. 

    Комментирующие инцидент пользователи Facebook в основном выражают обеспокоенность судьбой животного, а также гадают о том, какой была предыстория заснятого на видео противостояния. 

    «У меня один вопрос. Как она туда забралась?» — недоумевает пользователь с ником Антон Антон.

    «Надеюсь, свинка не пострадала», — выразила общую обеспокоенность Наталья Наталья.

    «Свинья бойкот новогоднему столу устроила! Нет каннибализму», — пошутил Iгор Семенов.

    Никакой информации, способной прояснить, как и зачем мужчина со свиньей оказались на крыше грузовика, в настоящее время нет. 

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #машина #мужчина #свинья
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