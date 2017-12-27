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Украина
Европейцы боятся обрушения рынка труда из-за наплыва дешевой рабочей силы с Украины
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    Европейцы боятся обрушения рынка труда из-за наплыва дешевой рабочей силы с Украины

    15:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  27 Декабря 2017
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    Европейцы боятся обрушения рынка труда из-за наплыва дешевой рабочей силы с Украины

    Киев, 27 декабря. Введение безвизового режима между Евросоюзом и Киевом стимулирует массовый переезд граждан Украины на Запад, чем крайне обеспокоены эксперты и местные жители.

    По данным украинского Фонда гуманитарных стратегий, нелегально на заработках в Евросоюзе может находиться до 10 миллионов украинцев. Согласно принятым в 2017 году договоренностям, украинцы могут находиться в ЕС в течение 90 дней в качестве туристов без возможности легально устроиться на работу. Однако предприимчивые трудовые мигранты нашли способ не возвращаться на родину: по истечении трех месяцев они перебираются в другую страну.

    Чехия напугана массовой миграцией украинцев в Европу. Сегодня украинские мигранты занимают второе место по численности среди всех диаспор страны.

    «Боюсь, что этим решением (введением безвизового режима, — ред.) в ближайшее время мы переместим сюда все 43 миллиона жителей Украины», — заявил депутат чешского парламента Зденек Ондрачек.

    Депутат чешского парламента Любомир Заоралек говорит, что Прага рассчитывала на «квалифицированных специалистов», а получила приток «дешевой рабочей силы с Украины». Среди тех, кто хуже всего относится к переехавшим с Востока, — местные профсоюзы. По их мнению, украинцы демпингуют на рынке труда, понижая своим низкооплачиваемым трудом зарплаты для всех. Таким образом, боятся эксперты, рынок труда Европы может рухнуть.

    Кроме претензий касательно занимаемых рабочих мест, некоторые европейцы также имеют обиду на украинцев за политику их страны. Так, введение Киевом в пантеон национальной славы такого фанатичного противника поляков, как Степан Бандера, украинцев теперь встречают в Польше с битами. Полиция фиксирует многочисленные случаи нападения националистов на переехавших с Востока. Так, в Варшаве группу украинцев избили за то, что они разговаривали на родном языке, а под Гданьском националисты закидали камнями дом украинских гастарбайтеров, при этом нападавшие использовали также бейсбольные биты и выкрикивали оскорбления.

     

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #мигранты #украина #ес
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