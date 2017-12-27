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Экономика
Минфин России впервые обнародовал данные о зарплатах министров
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    Минфин России впервые обнародовал данные о зарплатах министров

    15:23  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:25  27 Декабря 2017
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    Минфин России впервые обнародовал данные о зарплатах министров

    Москва, 27 декабря. Минфин России обнародовал данные о зарплатах федеральных министров за 2016 год, информация опубликована на сайте финансового ведомства.

    Самую высокую заработную плату среди российских министров в прошлом году получил глава Минфина РФ Антон Силуанов (1,729 млн рублей в месяц). Глава МЭР, большую часть 2016 года этот пост занимал осужденный Алексей Улюкаев, получал 1,266 млн рублей. Зарплата руководителя Минэнерго — 1,155 млн рублей.

    Из публичных данных следует, что глава МЧС в получал 954 тыс рублей в месяц, меньшая заработная плата была у министра промышленности и торговли — 921,3 тысячи рублей. Информация о зарплатах руководителей силовых ведомств, главы правительства и президента не указаны. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #минфин #зарплата
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