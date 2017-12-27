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В Госдуме потребовали разобраться с завышением цен на авиабилеты перед ЧМ-18
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    В Госдуме потребовали разобраться с завышением цен на авиабилеты перед ЧМ-18

    16:09  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:09  27 Декабря 2017
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    В Госдуме потребовали разобраться с завышением цен на авиабилеты перед ЧМ-18

    Москва, 27 декабря. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев направил запрос в Федеральную антимонопольную службу и Минтранс России, чтобы ведомства проверили информацию о завышении цен на авиаперелеты между городами-участниками ЧМ-2018. 

    Депутат ГД Михаил Дегтярев обратился к соответствующим ведомствам с просьбой провести расследование на предмет нарушений авикомпаниями ФЗ «О защите конкуренции». Также парламентарий предлагает проверить цены на железнодорожный и автомобильный транспорт.

    «Подобная ситуация возникала и в период проведения Кубка конфедерации 2017 в России. Также были зафиксированы случаи многократного завышения цен при продаже билетов на матчи", - пояснил депутат, его слова приводит Infox. 

    Он напомнил, что ранее в Госдуме был рассмотрен в первом чтении закон об ужесточении ответственности за спекуляции с билетами на мундиаль. Дегтярев подчеркнул, что наживаться на своих гражданах и гостях чемпионата недопустимо. 

    В Госдуме потребовали разобраться с завышением цен на авиабилеты перед ЧМ-18

    Автор: Ирина Селезнева
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    #госдума #чм-2018
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