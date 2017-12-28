Отказ Порошенко обменять россиян политолог назвал прямой угрозой госбезопасности РФ

Во время обмена военнопленными в Донбассе украинская сторона отказалась освободить арестованных граждан России, так как планирует сделать это в обмен на осужденных в России украинцев. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Отказ Петра Порошенко обменять россиян — это не что иное, как прямая угроза государственной безопасности России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного (Киев до сих пор не согласен с результатами проведенного в 2014 году референдума о статусе полуострова — прим. ФАН), и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других», — заявил президент Украины.

Накануне глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная на своей странице в социальной сети Facebook написала, что задержанный Киевом россиянин Евгений Мефедов так и не был освобожден. Его вновь перевели в СИЗО. При этом других граждан, которым намерено изменили меру пресечения перед обменном пленных, принудительно отправили в суды, после чего их будут также содержать под стражей.

«Для начала нужно понять, кто эти россияне, которых отказался передавать Киев. Большинство граждан РФ, которые попали в список по обмену пленными — это люди, которые не имеют никакого отношения к противостоянию в Донбассе. Эти люди не участвовали в боях, они не были добровольцами и не являются военнослужащими армии ДНР и ЛНР. Например, среди этих заключенных есть Евгений Мефедов, который живет на Украине уже достаточно давно и который проходит по делу 2 мая. Уже три с половиной года ему не могут предъявить обвинения. Он находится в тюрьме под следствием, но все обвинения, которые ему предъявляют, ломаются в суде», — поясняет ситуацию политический аналитик.

Соответственно, возникает вполне закономерный вопрос: как такой человек, как Мефедов, смог попасть в списки военнопленных на обмен, ведь он является гражданским лицом? К слову, списки составлялись украинской стороной. Руслан Осташко уверен, что на самом деле никакого обмена пленными нет.

«Никаких пленных на Украине нет, есть заложники, которых лично Петр Порошенко пытается обменять на тех, кто выгоден лично ему. Он защищает солдат ВСУ только для того, чтобы показать «заботу» президента. Но главной ценностью для него являются граждане Украины, которые в России осуждены и отбывают наказание за терроризм. А факт того, что они реально готовили террористические атаки, доказан в суде, с нормальной аргументацией и доказательной базой. И эти приговоры не были обжалованы Европейским судом по правам человека или каким-либо другим судом», — продолжает эксперт.

Другими словами, процедура заключения украинских граждан абсолютно законна с точки зрения любого права, будь то внутрироссийского, украинского или международного. К слову, мнение Руслана Осташко подтверждает другой российский политолог — Александр Асафов, который напомнил, что в 2014 году на территории Украины без какой-либо причины был задержан москвич Владимир Безобразов. Однако после вынесения оправдательного приговора его отпустили.

«Тем не менее сразу после освобождения сотрудники СБУ вновь взяли его под стражу и увезли в неизвестном направлении. Какое-то время он находился в неизвестном месте, причем узнать его реальное местоположение до сих пор не представляется возможным. И вот примерно год назад, когда держать его дальше было совсем неудобно, его просто выбросили в серой зоне в надежде на то, что он погибнет под пулями и снарядами артиллерии», — вспоминает политический аналитик.

Асафов предполагает, что Киев мог отменить решение об обмене россиян из-за того, что они могли раскрыть неудобную для украинской стороны правду о фактах пыток и давления, которое оказывается на заключенных. Он призывает российских политиков инициировать Гаагский трибунал над Порошенко за отказ вернуть граждан РФ.

«Нам нужно вытаскивать наших граждан, но обменивать их на украинских террористов, которые таковыми являются по решению российского суда, категорически нельзя. С терроризмом нельзя торговаться, а с фашизмом нельзя договариваться. Я думаю, что случай со срывом обмена российских граждан по инициативе Порошенко — не что иное, как угроза российской государственной безопасности и безопасности наших граждан. По этой причине российские чиновники и дипломаты должны стать инициаторами Гаагского трибунала над руководителем Украины Петром Порошенко», — заключил Осташко.

Напомним, 27 декабря в Донбассе состоялся крупнейший за последние 14 месяцев обмен военнопленными. Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, взамен народные республики отдали 73 человека.