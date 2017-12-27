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Сирия: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ освободили город Умм Харатейн
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    Сирия: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ освободили город Умм Харатейн

    15:50  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:50  27 Декабря 2017
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    Сирия: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ освободили город Умм Харатейн

    Хама, 27 декабря. Правительственные войска Сирии продолжают теснить оборону боевиков на севере провинции Хама.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на военные источники, что элитному подразделению сирийской армии «Силы Тигра» удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) стратегически важный населенный пункт Умм Харатейн в северной части Хамы. Операция проводилась под воздушным прикрытием российской военной авиации.

    Город расположен к северу от Кубитат Абу Худы, который был освобожден от исламистов накануне вечером. Отмечается, что сейчас армейцы продвигаются к населенному пункту Атшан, захваченному террористами во второй половине 2016 года. Ранее попытки освободить поселение были безуспешны. Сейчас командование САА уверено, что поддержка ВКС РФ обеспечит зачистку города от джихадистов.

    Сирия: «Силы Тигра» при поддержке ВКС РФ освободили город Умм Харатейн

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра #силы тигра
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