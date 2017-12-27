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Защитник Донбасса: Американские винтовки ВСУ не помогут
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    Защитник Донбасса: Американские винтовки ВСУ не помогут

    16:03  27 Декабря 2017  /обновлено: 16:05  27 Декабря 2017
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    Защитник Донбасса: Американские винтовки ВСУ не помогут

    Донецк, 27 декабря. Ополченец Донбасса, инструктор снайперов с позывным Хост рассказал, что американские винтовки Barrett M107A1 «не спасут и ничем не помогут» украинским бойцам ВСУ на юго-востоке Украины.

    Военный отметил, что поставки такого оружия осуществлялись теми, «кто ни единого раза не был на фронте». Украинские эксперты обманывают, рассказывая, что американская винтовка способна «расколоть бронежилеты ополченцев».

    Защитник Донбасса уверяет, что, невзирая на некоторые положительные стороны, Barrett является обычной винтовкой. Ополченец напоминает, что такое оружие требует специальной подготовки, а сам снайпер обязан разбираться в нем и делать верные вычисления, пишет «Политэксперт».

    Защитник Донбасса: Американские винтовки ВСУ не помогут

    Кроме того, неприемлема стоимость винтовки и ее комплектующих. Цена за единицу оружия достигает 12 тыс. долларов, ее оптика стоит порядка 1,5 тыс. долларов, а цена одного патрона — 10 долларов.

    Еще одним из главных недостатков Barrett является ее масса и громоздкость, с винтовкой перемещаться крайне тяжело. В связи с этим военный уверен, что винтовки «не спасут и ничем не помогут» бойцам ВСУ.

    Инструктор также предрекает, что в скором времени некоторые бойцы ВСУ начнут их продавать, чтобы хоть как-то нажиться. 

    Напомним, власти Украины в 2014 году начали боевые действия против ДНР и ЛНР, которые решили отделиться после государственного переворота в стране.

    Автор: Дана Балан
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    #днр #донбасс #украина #лнр
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