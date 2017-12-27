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Эксперт рассказал, как США превращают конфликт в Донбассе в международный
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    Эксперт рассказал, как США превращают конфликт в Донбассе в международный

    15:33  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:34  27 Декабря 2017
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    США намеренно превращают конфликт в Донбассе в международный – эксперт

    Москва, 27 декабря. Вашингтон намеренно превращает ситуацию в Донбассе в международный конфликт, считает президент Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

    По мнению эксперта, решение США поставлять Украине летальное оружие доказывает это. Заняв такую позицию, США фактически стали участниками вооруженного конфликта, превратив его в международный, считает Мартынов.

    «Принимая подобные решения, Вашингтон, по сути, официально встает на сторону одной из конфликтующих сторон. А это уже делает войну на территории соседней Украины интернациональной. Не понимать этого американские политики и чиновники не могут», — приводит слова политолога «Политнавигатор».

    США намеренно превращают конфликт в Донбассе в международный – эксперт

    Мартынов напомнил, что в настоящее время США заканчивают на Украине строительства ряда специальных военных объектов, часть которых находится на черноморском побережье. Решение Вашингтона о поставках «оборонительных» вооружений позволяет в любой момент «насытить» эти объекты новейшим оружием.

    «А против кого направлены эти американские базы на побережье Черного моря, наверное, более чем очевидно», — подчеркнул Мартынов.

    Напомним, на прошлой неделе США приняли решение о поставках Украине летального оружия. В связи с этим МИД РФ выразил свое беспокойство Вашингтону. Представители российского внешнеполитического ведомства неоднократно подчеркивали, что таким решением США провоцируют Киев на военные действия в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #всу #донбасс #украина
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