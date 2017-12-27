Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подросток погиб при пожаре в дачном доме в Архангельской области
Происшествия
Брата Рианны застрелили на Барбадосе после встречи Рождества
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Брата Рианны застрелили на Барбадосе после встречи Рождества

    15:37  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  27 Декабря 2017
    73

    Брата Рианны застрелили на Барбадосе после встречи Рождества

    Москва, 27 декабря. Двоюродный брат американской певицы Рианны 21-летний Тэйвон Кайсин Аллейн был убит на острове Барбадос. Об этом сообщила Рианна в своем Instagram.

    По предварительным данным, Тэйвон прогуливался по улице в районе Сент-Майкл рядом со своим домом. Молодого человека догнал неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в спину. Тэйвона сразу доставили в больницу, однако медики не смогли спасти молодого человека.

    «R.I.P кузен…Не могу поверить, что только вчера держала тебя за руку. Никогда не думала, что это будет в последний раз», – написала певица.

    Убийце удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления и ведет поиск преступника.

    Стоит отметить, что убийство произошло через несколько часов после того, как Тэйвон вместе с Рианной отметили Рождество.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #рианна #брат #барбадос
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        577
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2511
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        334
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        709