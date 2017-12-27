Брата Рианны застрелили на Барбадосе после встречи Рождества

Москва, 27 декабря. Двоюродный брат американской певицы Рианны 21-летний Тэйвон Кайсин Аллейн был убит на острове Барбадос. Об этом сообщила Рианна в своем Instagram.

По предварительным данным, Тэйвон прогуливался по улице в районе Сент-Майкл рядом со своим домом. Молодого человека догнал неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в спину. Тэйвона сразу доставили в больницу, однако медики не смогли спасти молодого человека.

«R.I.P кузен…Не могу поверить, что только вчера держала тебя за руку. Никогда не думала, что это будет в последний раз», – написала певица.

Убийце удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления и ведет поиск преступника.

Стоит отметить, что убийство произошло через несколько часов после того, как Тэйвон вместе с Рианной отметили Рождество.