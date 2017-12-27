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ФАН публикует видео с КПП «Майорск», где идет крупнейший обмен пленными в Донбассе
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    ФАН публикует видео с КПП «Майорск», где идет крупнейший обмен пленными в Донбассе

    15:15  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:15  27 Декабря 2017
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    ФАН публикует видео с КПП «Майорск», где идет крупнейший обмен пленными в Донбассе

    Горловка, 27 декабря. Федеральное агентство новостей публикует видео с КПП «Майорск», где происходит крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными.

    Около КПП «Майорск», который расположен под Горловкой, в среду, 27 декабря, проходит крупнейший обмен пленными за всю историю конфликта в Донбассе. На месте работают сотрудники силовых структур, которые следят за безопасностью пленных, а также уполномоченных представителей сторон конфликта и работающих на месте журналистов. Кроме того, дежурят врачи скорой помощи.

    ФАН публикует видео с КПП «Майорск», где идет крупнейший обмен пленными в Донбассе

    На кадрах видно, что к контрольно-пропускному пункту уже подъехали автобусы, которые доставили пленных к месту обмена.

    Предполагается, что украинской стороной будут представлены для обмена более 300 человек, а ДНР и ЛНР – более 70 человек.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #донбасс #украина #лнр #видео #майорск #обмен пленными
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