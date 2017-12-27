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СМИ сообщили о возможном уходе Манчини из «Зенита»
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    СМИ сообщили о возможном уходе Манчини из «Зенита»

    15:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:48  27 Декабря 2017
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    СМИ сообщили о возможном уходе Манчини из «Зенита»

    Москва, 27 декабря. Итальянский тренер Роберто Манчини в скором времени может возглавить «Милан», поскольку недоволен работой в санкт-петербургском футбольном клубе «Зенит».

    По данным издания Gazzetta dello Sport, 53-летний итальянец уже встречался с представителями миланской команды. По предварительной информации, специалиста не устраивают дела в «Зените», который хоть и входит в лидирующую тройку в чемпионате России, но отстает от занимающего первое место московского «Локомотива» уже на 8 очков. 

    Напомним, в конце октября Манчини заявил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным по вопросу иностранных футболистов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #футбол #зенит #манчини
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