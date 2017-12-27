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Хама: САА и ВВС САР ответили боевикам за гибель сирийского летчика
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    Хама: САА и ВВС САР ответили боевикам за гибель сирийского летчика

    15:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  27 Декабря 2017
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    Хама: САА и ВВС САР ответили боевикам за гибель сирийского летчика

    Хама, 27 декабря. Правительственные войска Сирии провели серию атак в ответ на то, что боевики сбили самолет ВВС САР.

    Военные источники в Сирии сообщили, что ВВС САР провели серию авиаударов по позициям боевиков сразу около пяти населенных пунктов в восточной части провинции Хама, авианалеты продолжились и в северной Хаме. К авиации присоединилась тяжелая артиллерия Сирийской арабской армии. Отмечается, что боевики потеряли несколько десятков человек личного состава, уничтожено множество единиц боевой техники.

    Накануне боевикам удалось сбить учебно-боевой самолет ВВС САР L-39 «Альбатрос», который используется в качестве штурмовика для поддержки наземных войск. Пилоту удалось катапультироваться, однако исламисты расстреляли летчика в воздухе. Массированное наступление САА стало ответом сирийцев за гибель пилота.

    Хама: САА и ВВС САР ответили боевикам за гибель сирийского летчика

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #саа #ввс сар
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