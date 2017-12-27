Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Новые купюры с изображением Владивостока и Крыма появились в банкоматах
Происшествия
СКР рассказал, чем закончился прорыв финна на автомобиле через границу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СКР рассказал, чем закончился прорыв финна на автомобиле через границу

    15:20  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:21  27 Декабря 2017
    100

    СКР рассказал, чем закончился прорыв финна на автомобиле через границу

    Москва, 27 декабря. По факту применения насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни на МАПП «Торфяновка» возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в релизе Следственного комитета РФ.

    Согласно приведенным данным, в среду утром сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль, чтобы провести специализированный досмотр перевозимого груза. В салоне транспортного средства, помимо водителя 1980 года рождения, находился гражданин Финляндии 1982 г. р. Далее автомобиль тронулся с места, сбил шлагбаум и выехал с территории таможенного поста.

    Во время движения водитель потребовал от таможенника покинуть транспортное средство, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет. После этого завязалась борьба, в результате сотрудника таможни вытолкнули из движущегося авто. При падении мужчина получил незначительные травмы.

    В настоящее время осуществляется поиск и задержание подозреваемых. Их личности, а также местонахождение транспортного средства уже установлены.

    По факту применения насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #таможня #финляндия #ск рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой

        Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой

        14:48   27 Декабря 2017
        3547
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        1936
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        284
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        585