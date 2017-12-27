СКР рассказал, чем закончился прорыв финна на автомобиле через границу

Москва, 27 декабря. По факту применения насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни на МАПП «Торфяновка» возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в релизе Следственного комитета РФ.

Согласно приведенным данным, в среду утром сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль, чтобы провести специализированный досмотр перевозимого груза. В салоне транспортного средства, помимо водителя 1980 года рождения, находился гражданин Финляндии 1982 г. р. Далее автомобиль тронулся с места, сбил шлагбаум и выехал с территории таможенного поста.

Во время движения водитель потребовал от таможенника покинуть транспортное средство, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет. После этого завязалась борьба, в результате сотрудника таможни вытолкнули из движущегося авто. При падении мужчина получил незначительные травмы.

В настоящее время осуществляется поиск и задержание подозреваемых. Их личности, а также местонахождение транспортного средства уже установлены.

По факту применения насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».