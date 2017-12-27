Москва, 27 декабря. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ряд стран, включая ближневосточные, годами оказывал поддержку террористам.

Валерий Герасимов в своем выступлении отметил, что боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) получали помощь на государственном уровне, в том числе через различные неправительственные фонды. Игиловцам поставляли транспорт, самое современное оружие, боеприпасы и экипировку.

Именно эта поддержка позволила им формировать мобильные отряды на пикапах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками, а также массово производить «джихад-мобили» с самодельными взрывными устройствами и смертниками за рулем.

Также исламисты получали такое оборудование, как системы связи, бинокли, приборы ночного видения и средства разведки, подчеркнул начальник Генштаба РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.