Москва, 27 декабря. Россия находится на этапе перехода от армии, полагающейся на массу и количество, к армии, которая способна молниеносно наносить высокоточные удары и действует на большой территории.

Такое мнение содержится в статье американского аналитического издания National Interest, специализирующегося на военно-политической тематике.

Авторы текста ожидают, что новая стратегия ВС РФ будет стратегией «неконтактной войны». Как отметил специалист по российским вооруженным силам в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман, армия России преобразится к 2035 году, когда будут реализованы такие амбициозные проекты, как развитие новых систем ПРО и ПВО С-500, гиперзвуковых ракет «Циркон» и истребителя Су-57.

«Они работают над созданием средств сдерживания путем устрашения. Именно для этого создается весь этот ударный потенциал большой дальности. Это возможность нанести ответный удар обычным оружием, а не ядерным», — заявил Кофман.

Эксперт отметил, что для России ядерное оружие уже давно не является единственным средством сдерживания потенциального противника.

Кофман подчеркнул, что Москва также активно развивает беспилотные системы, при этом делает это не так, как западные страны.

«Россия быстро продвигается вперед в области робототехники. В российской армии дроны быстро получают широкое распространение», — отметил Кофман.

Россия преуспела в модернизации ОПК и полностью готова к вступлению в эпоху «неконтактной войны», а также способна ответить на любые угрозы, даже не прибегая к ядерному оружию, подытожил Кофман.