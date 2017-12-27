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Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой
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    Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой

    14:48  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:15  27 Декабря 2017
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    Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой

    Горловка, 27 декабря. Под Горловкой начался крупнейший за историю конфликта в Донбассе обмен пленными между Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

    Украинская сторона, а также представители ДНР и ЛНР начали процедуру крупнейшего за всю историю конфликта в Донбассе обмена пленными. Историческое событие происходит около контрольно-пропускного пункта «Майорск», расположенного под Горловкой.

    Безопасность пленных, уполномоченных представителей сторон и журналистов обеспечивают сотрудники силовых ведомств.

    Крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными начался под Горловкой

    Как передает корреспондент ФАН, украинская сторона пропустила людей через КПП. Большой поток затруднял процедуру и задерживал обмен.

    Из буферной зоны вывезены оставшиеся мирные граждане, которых украинская сторона в нарушение регламента продолжала пропускать через КПВВ «Майорск». После этого непосредственно стартовала процедура обмена пленными.

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    Автор: Николай Романенко
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    #днр #украина #лнр #горловка #обмен пленными
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