Горловка, 27 декабря. Под Горловкой начался крупнейший за историю конфликта в Донбассе обмен пленными между Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

Украинская сторона, а также представители ДНР и ЛНР начали процедуру крупнейшего за всю историю конфликта в Донбассе обмена пленными. Историческое событие происходит около контрольно-пропускного пункта «Майорск», расположенного под Горловкой.

Безопасность пленных, уполномоченных представителей сторон и журналистов обеспечивают сотрудники силовых ведомств.

Как передает корреспондент ФАН, украинская сторона пропустила людей через КПП. Большой поток затруднял процедуру и задерживал обмен.

Из буферной зоны вывезены оставшиеся мирные граждане, которых украинская сторона в нарушение регламента продолжала пропускать через КПВВ «Майорск». После этого непосредственно стартовала процедура обмена пленными.