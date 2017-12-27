Сирия: Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале формирования постоянной группировки на российских военных базах в Сирии Тартус и Хмеймим.

«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме», — сообщил глава российского военного ведомства на селекторном совещании.

Размещение постоянной группировки на российских базах проходит в рамках официальных соглашений между Россией и официальным Дамаском, по которым на 49 лет с правом автоматического продления на 25-летний срок при отсутствии претензий одной из сторон России передаются в безвозмездное пользование земельные участки и, в случае с Тартусом, акватории порта.

Стоит отметить, что ранее Тартус являлся пунктом материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ, но после ратификации протокола Советом Федерации, которая состоялась накануне, Тартус будет расширен до полноценной военно-морской базы, что также было оговорено в соглашении между российской и сирийской сторонами.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что договор о размещении российских войск в Сирии будет действовать и после завершения сирийской войны:

«Договор предусматривает нахождение российских войск в Сирии в течение 49 лет, то есть это длительный проект. Но на текущий момент размещение постоянной группировки российских войск служит для стабилизации ситуации в регионе, поскольку наличие сухопутного контингента и Воздушно-космических сил позволяет России оперативно влиять на ситуацию в зоне военных действий в случае, если сирийские военные, по тем или иным причинам, не справляются».

В качестве примера эксперт привел помощь ВКС РФ правительственным войскам в провинции Хама, которую они осуществляют в настоящее время, уже после вывода значительной части российского контингента из Сирии:

«В интервью генерала Герасимова было озвучено, что в следующем году Россия, так или иначе, будет участвовать в разгроме группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Соответственно, российские базы, в частности, Хмеймим, будут служить опорными пунктами для реализации тех военных задач, которые поставлены на 2018-й год».

Тартус же по-прежнему останется морскими воротами для российской группировки:

««Сирийский экспресс» как работал, так и работает. Грузы поставляются как в интересах российской группировки, так и в интересах сирийской армии. САА формирует новые части, им требуется снабжение стрелковым оружием, техникой, боеприпасами. Соответственно, Тартус в ближайшее время будет выступать, прежде всего, в качестве крупного логистического пункта. Естественно, состав российской группировки может варьироваться в зависимости от текущих задач в Сирии».

Для Сирии, по словам нашего собеседника, размещение постоянной российской группировки в Хмеймиме и Тартусе будет служить гарантией того, что Россия не бросает Сирию:

«Что Россия будет помогать Сирии и доведет сирийскую войну до конца, до процесса мирного урегулирования. Соответственно, когда боевые действия против «Джебхат ан-Нусры» завершатся, и будет решен вопрос незаконного американского военного присутствия на территории Сирии, а также вопрос сирийских курдов, российская группировка будет обеспечивать разведку, действия группировки кораблей в восточном Средиземноморье. Возможно, это будет перевалочная база для стратегических российских баз, которые могут появиться в других странах региона: Египте, Судане, Ливии».

Американцы же, по мнению эксперта, будут и дальше изыскивать поводы для того, чтобы оставаться в Сирии:

«С точки зрения международного права у США, в отличие от России, нет законных прав находиться в Сирии. ИГИЛ1 (ИГ;1 «Исламское государство»;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) как квазигосударство разгромлено, но отдельные отряды еще действуют в разных районах страны. Этим американцы и оправдывают свое присутствие в Сирии».

Так, например, представитель международной коалиции, возглавляемой США, Райан Диллон сделал соответствующее заявление о том, что на территории Сирии и Ирака по-прежнему остается около тысячи боевиков «Исламского государства»:

«А раз так, США декларируют, что выполняют свою миссию борьбы с ИГИЛ. Хотя боевые действия против ИГИЛ американцы уже не ведут. Естественно, Россия примет меры, чтобы уничтожить остатки банд террористов, которые еще шастают по Сирии, и, тем самым, нивелирует дипломатический повод для нахождения американских войск в Сирии».

Эксперт отметил, что против американского военного присутствия выступает и сирийское, и иранское правительство:

«И даже Эрдоган испытывает к этому определенный интерес, поскольку в турецких СМИ периодически осуществляются утечки на тему присутствия американцев в Рожаве, их действий с курдскими партиями».

1 Организация запрещена на территории РФ.