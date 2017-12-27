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Украина
Украинцы назвали политиков года и главные события в стране
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    Украинцы назвали политиков года и главные события в стране

    15:06  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:06  27 Декабря 2017
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    Украинцы назвали политиков года и главные события в стране

    Киев, 27 декабря. Граждане Украины считают политиками года лидера страны Петра Порошенко и бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра имени Разумкова.

    По словам руководителя фонда Андрея Быченко, украинцы считают Порошенко и Саакашвили политиками этого года — 10% и 7,3% респондентов соответственно.

    Украинцы назвали политиков года и главные события в стране

    При этом практически 40% украинцев хотят экстренной отставки Порошенко с должности президента.

    «Если говорить о том, кого граждане считают политиком года на Украине — это Порошенко. Его назвали политиком года лишь 10%. Это очень мало, это результат прошлого года», — подчеркнул специалист.

    Быченко рассказал, что на второй строчке расположился Саакашвили, за которого отдали свои голоса 7,3% респондентов.

    Украинцы назвали политиков года и главные события в стране

    Далее по списку идут бывший премьер Украины Юлия Тимошенко — 6%, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко — 5%.

    Также социологи интересовались «событием года на Украине». Так, 26,1% опрошенных считают, что это введение «безвиза» с Европейским союзом. Отмечается, что 9,6% граждан считают событием года «дело Саакашвили», 9,1% — войну.

    Украинцы назвали политиков года и главные события в стране

    Стоит отметить, что параллельно социологи провели опрос среди экспертов, которые «расставили» политиков несколько в ином порядке. По мнению специалистов, самым успешным политиком-2017 является премьер Украины Владимир Гройсман.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #безвизовый режим #порошенко #саакашвили #ес #политика
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