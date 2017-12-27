На Украине отреагировали на лишение торговых льгот США

Киев, 27 декабря. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал новость о том, что Вашингтон принял решение временно исключить Украину из списка стран, имеющих преференции в торговых отношениях с США.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) в связи с «недостаточными усилиями властей Украины по охране интеллектуальной собственности».

По мнению эксперта, конфликт в Донбассе выгоден США, так как таким образом можно создать напряжение у российской границы, а «только это вашингтонским «ястребам» и нужно». С другой стороны, торговые льготы для Киева никому в США не нужны, говорит политолог.

«Очень обидно, что Украина влезла в чужую войну, а сейчас не знает, как вылезти. Сейчас есть приближенная к власти партия мира, которая хотела бы завершить войну, но не знает как», — заявил Александр Охрименко в интервью "России 1".

Он также добавил, что главный враг Украины — это посол США в Киеве. Именно после ее телефонных звонков Украине приходится активизировать боевые действия в Донбассе, заявил эксперт.