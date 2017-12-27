ЛНР передала Киеву 16 пленных в обмен на 75 человек

Луганск, 27 декабря. В ходе обмена военнопленными ЛНР передала украинской стороне 16 человек, а Киев отпускает 75 человек, сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Напомним, что в среду, 27 декабря, пройдет обмен военнопленными между Украиной и республиками Донбасса.

«Мы отдаем 16 (человек), нам (с украинской стороны) отдают 75 (человек)», — цитирует Кобцеву Луганский информационный центр.

Разницу в цифрах она объяснила тем, что по достижению окончательной договоренности часть людей уже освободилась, а другая часть пленных отказалась возвращаться на территорию ЛНР. Отметим, что ранее украинская сторона должна была предоставить для обмена 99 человек.

Напомним, что в ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Киевом. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании подлежащих обмену удерживавшихся лиц.