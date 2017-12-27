Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Спасатели ЛНР накормили освобожденных Киевом пленных
Новороссия
ЛНР передала Киеву 16 пленных в обмен на 75 человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЛНР передала Киеву 16 пленных в обмен на 75 человек

    15:43  27 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  27 Декабря 2017
    528

    ЛНР передала Киеву 16 пленных в обмен на 75 человек

    Луганск, 27 декабря. В ходе обмена военнопленными ЛНР передала украинской стороне 16 человек, а Киев отпускает 75 человек, сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

    Напомним, что в среду, 27 декабря, пройдет обмен военнопленными между Украиной и республиками Донбасса.

    «Мы отдаем 16 (человек), нам (с украинской стороны) отдают 75 (человек)», — цитирует Кобцеву Луганский информационный центр.

    Разницу в цифрах она объяснила тем, что по достижению окончательной договоренности часть людей уже освободилась, а другая часть пленных отказалась возвращаться на территорию ЛНР. Отметим, что ранее украинская сторона должна была предоставить для обмена 99 человек.

    ЛНР передала Киеву 16 пленных в обмен на 75 человек

    Напомним, что в ЛНР помиловали пленных, подлежащих обмену с Киевом. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о помиловании подлежащих обмену удерживавшихся лиц.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #лнр #обмен пленными
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        Обмен пленными между ДНР и Киевом под Горловкой завершен

        17:24   27 Декабря 2017
        511
        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

        13:48   27 Декабря 2017
        2480
        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России

        13:36   27 Декабря 2017
        331
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        699